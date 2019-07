VIDÉO - "C'est gore et encore plus effrayant" : le casting de "Stranger Things" nous présente la 3e saison de la série

Il y a trois ans, personne ne connaissait leur nom. Aujourd'hui, Finn Wolfhard, Steve Harrington et Natalia Dyer ne peuvent plus se balader tranquillement dans la rue sans créer une émeute. Alors que Netflix vient de donner le coup d'envoi de la saison 3 de "Stranger Things" les trois comédiens étaient de passage à Paris pour la promotion de ces huit nouveaux épisodes très attendus par les fans. "Je me demande comment les gens vont réagir parce que je pense que c'est la saison la plus effrayante et la plus gore jusqu'à présent", a confié à LCI Natalia Dyer, 22 ans, alias Nancy Wheeler, la grande sœur de Mike.





"Il y a des moments assez dégoûtants cette saison, honnêtement", nous confirme de son côté Steve Harrington qui joue Joe, le beau gosse du lycée et l'ex-petit ami de Nancy reconverti en vendeur de glaces. "Ces nouveaux épisodes sont assez effrayants. Si j'avais été un gamin qui regardait la série, je serais terrifié", admet le comédien de 27 ans.