VIDÉO - "Ça ressemble à des vacances mais non" : les 30 candidates de Miss France 2020 démarrent leur préparation à Tahiti

Leur emploi du temps est minuté. C'est que les trente candidates à l'élection de Miss France 2020 n'auront pas trop le temps de s'ennuyer pendant les dix jours qu'elles passeront à Tahiti pour leur traditionnel séjour de préparation. Après 22 heures de voyage, les jeunes femmes ont fait leurs premiers pas sur les terres de Vaimalama Chaves qui les accompagne.

Chouchoutées et encadrées, les Miss régionales enchaînent les séances photos et les interviews sous le regard avisé de Sylvie Tellier qui n'hésite pas à interrompre les échanges avec les journalistes pour ne pas trop perturber le planning. Pas de chance pour Miss Aquitaine qui devra continuer sa discussion plus tard.