VIDÉO - "Ces propos, c’est pas les miens" : Bilal Hassani se défend après la polémique sur son tweet contre Israël

Pressé de s’expliquer, le chanteur prend la parole, vendredi, dans une vidéo publiée en fin de journée sur son compte Twitter. "Je ne devrais pas répondre à tous ces mensonges mais je constate bien que je ne peux pas garder le silence. Ces propos, c’est pas les miens. C’est ni mes écrits, ni mes pensées", commence-t-il.





"Quand j’avais 14 ans, mon compte Twitter je n’étais pas le seul à y avoir accès. Il y avait plusieurs personnes qui avaient mon mot de passe. Et s’il est passé des choses qui étaient hors de mon contrôle et de ma connaissance. Je n’ai pas fait attention à nettoyer, à vérifier et à revérifier. Et ça c’était une erreur de ma part."