Césars 2020 : Florence Foresti "écœurée" après le sacre de Polanski

Elle n'a jamais caché son hostilité à Roman Polanski. Florence Foresti, qui avait pour délicate mission d'animer la 45e édition des César ce samedi 28 février, a vivement réagi à l'issue de la manifestation. Après s'être payée la tête du réalisateur toute la soirée, elle s'est dite "écoeurée" sur son compte Instagram. Quelques minutes plus tôt, Roman Polanski était sacré meilleur réalisateur pour son filme "J'accuse". L'humoriste qui a tiré à boulets rouges sur le réalisateur durant toute la soirée n'est pas non plus revenue sur scène après le sacre de Polanski.

"Je suis très heureuse d’être là. Enfin "très heureuse", non, ce n’est pas le mot qui prédomine, ce n’est pas le sentiment premier. On va dire que je suis très euh… courageuse d’être là !", lançait Florence Foresti dans son discours d'ouverture. Il en fallait en effet du courage pour présenter une manifestation qui s'annonçait aussi électrique. "Il y a 12 moments où on va avoir un souci", balançait sans filtre la maîtresse de cérémonie au public en référence aux 12 nominations de "J'accuse", alors que Roman Polanski est accusé de viol par plusieurs femmes.