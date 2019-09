Claire Keim enchante Twitter avec ses reprises de tubes des années 1980

PHÉNOMÈNE – Depuis le début du mois, la chanteuse et comédienne Claire Keim fait un carton sur Twitter en revisitant à sa sauce les tubes des années 1980. Un succès fou auquel elle ne s’attendait pas.

A ce rythme-là, elle va finir par remplir l’Accor Hotels Arena. Depuis quasiment deux semaines, Claire Keim livre tous les jours (ou presque) sur son compte Twitter des vidéos où elle pousse la chansonnette. Tout commence le 5 septembre. Pour fêter ses 10 ans sur le réseau social, la compagne de Bixente Lizarazu poste une vidéo pour remercier les Twittos de leur fidélité. " Ceci est un petit bout de chanson pour les vieux comme moi, instant nostalgie", s'amuse celle qui se filme au naturel dans son salon, vêtue d'un sweat-shirt, sans maquillage, les cheveux mouillés. Accompagné du hashtag chansonpourlesieuvs (chanson pour les vieux, en verlan), elle reprend "Take on me" du groupe norvégien A-ha. La pastille cartonne et récolte plus de 200.000 vues.

Bluffée par les retours positifs, la chanteuse qui fait partie de la troupe des Enfoirés remet ça le lendemain avec "Shout" de Tears For Fears, puis le surlendemain avec "The Riddle", de Nick Kershaw. Depuis, elle ne s'arrête plus : "Babooshka", de Kate Bush, "Owner Of A Lonely Heart" de Yes, "True Colors" de Cyndi Lauper ou encore "The Sweetest Taboo" de Sade, les tubes pleuvent sur son compte Twitter qui compte désormais plus de 60.000 abonnés.