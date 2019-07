Contraception : une grosse erreur d'EnjoyPhoenix épinglée par les internautes

Sur sa chaîne YouTube, Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a l'habitude de parler maquillage, bien-être et shopping. Mais dernièrement, la youtubeuse aux 3,5 millions d'abonnés a décidé de se livrer un peu plus en abordant le sujet de la sexualité. Une expérience qui a toutefois mal tourné. Alors qu'elle répondait à la question d'une internaute, EnjoyPhoenix a en effet affirmé dans une vidéo, diffusée sur sa chaîne Youtube le 22 juin dernier, "que pendant cette semaine où vous avez vos règles et où vous ne prenez pas la pilule, vous avez quand même des risques de tomber enceinte". Une information totalement fausse : une personne sous pilule est protégée pendant tout le mois, y compris durant les 7 jours d'arrêt prévus entre deux plaquettes.





Cette vidéo depuis visionnée par des centaines de milliers de personnes a suscité un tollé, beaucoup d'internautes craignant que la fausse information diffusée par la youtubeuse ne sème la panique chez les adolescentes.