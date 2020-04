VIDEO - "Ce serait amusant de jouer Amanda à nouveau" : Heather Locklear a retrouvé le sourire avec les héros de "Melrose Place"

21 ans après la diffusion du dernier épisode, l'alchimie semblait toujours au beau fixe entre les anciens voisins de cette série dérivée de "Beverly Hills" créée par Darren Starr et produite par feu le pape de la télévision américain, Aaron Spelling. L'interprète d'Amanda Woodward, chef de file de la résidence cosy de Los Angeles où se déroulait l'action, est prête à renfiler le costume. "Ce serait amusant de la jouer à nouveau", s'enthousiasme-t-elle lors de cet échange virtuel organisé par l'animateur radio Seth Rudetsky et son mari James Wesley.

Sa présence a été encensée par ses anciens partenaires, "très heureux" de pouvoir la compter parmi eux pour ce rendez-vous spécial. Après plusieurs années difficiles marquées par des accusations de violences, une overdose et plusieurs internements, Heather Locklear est apparue souriante et pleine d'humour lors de ses retrouvailles avec les héros de "Melrose Plac,e" mardi 28 avril.

Le couple a lancé "Stars in the house" ("les stars à la maison") pour soutenir "The Actors Fund", une association qui vient en aide aux personnes travaillant dans l'industrie du spectacle et du divertissement. Une industrie totalement à l'arrêt du côté de Hollywood depuis l'arrivée du coronavirus. Aux côtés de Heather Locklear, les internautes ont pu retrouver Daphne Zuniga (Jo Reynolds), Courtney Thorne-Smith (Allison Parker), Andrew Shue (Billy Campbell), Grant Show (Jake Hanson), Thomas Calabro (Michael Mancini), Doug Savant (Matt Fielding), Laura Leighton (Sydney Andrews), Josie Bissett (Jane Mancini) et Marcia Cross (Kimberly Walsh), qui avait déjà participé à cette émission avec ses amies de "Desperate Housewives" .

Pendant près d'une heure et demie, les comédiens ont partagé leurs anecdotes de castings, de tournages et des histoires plus personnelles comme le coup de foudre entre Doug Savant et Laura Leighton. Le couple a commencé à se fréquenter à l'issue de la série et est aujourd'hui marié depuis 22 ans. Encore très proches les uns des autres, les héros de "Melrose Place" imaginent même des retrouvailles fictives un peu plus formelles.

"On s'est amusé à dire qu'on devrait faire un film d'horreur. On serait tous de retour pour un enterrement. Ce serait un mélange entre 'Les copains d'abord' et 'Le Diable'. L'un d'entre nous serait le tueur, mais on ne saurait pas qui", a raconté Andrew Shue. Une suite qui pourrait avoir plus de succès que le reboot manqué de la série, coupé dans son élan après seulement une saison en 2009.