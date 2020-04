VIDEO - Les stars de "Desperate Housewives" se retrouvent pour la bonne cause

Des verres de vin bien remplis, une discussion animée et des anecdotes croustillantes. Comme si rien n'avait vraiment changé pour la bande de copines de Wisteria Lane, huit ans après leurs adieux aux téléspectateurs. Cinq des actrices de "Desperate Housewives" se sont retrouvées dimanche 12 avril pour un échange virtuel organisé par l'animateur radio Seth Rudetsky et son mari James Wesley.

Le couple a lancé "Stars in the house" ("les stars à la maison") pour soutenir "The Actors Fund", une association qui vient en aide aux personnes travaillant dans l'industrie du spectacle et du divertissement. Une industrie totalement à l'arrêt du côté de Hollywood depuis l'arrivée du coronavirus. Eva Longoria (Gabrielle Solis), Marcia Cross (Bree Van de Kamp), Dana Delany (Katherine Mayfair), Brenda Strong (Mary Alice Young) et Vanessa Williams (Renée Perry) ont répondu à leur invitation depuis leur salon, confinement oblige.