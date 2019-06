VIDÉO - Découvrez le onze des Bleues les plus populaires sur Instagram

Elle évolue à la pointe de l'attaque des Bleues depuis 2009. Considérée comme la star de l'équipe, elle a marqué pour elle plus de 75 buts à tout juste 30 ans. Avec son club, l'Olympique lyonnais, la jeune femme a gagné neuf Championnats de France consécutifs, huit Coupes nationales et six Coupes d'Europe. Sur le plan individuel, Le Sommer fait partie des dix meilleures joueuses UEFA depuis 2015. Sur Instagram, c'est aussi elle la vedette : elle est sûrement celle qui partage le plus de publications, mêlant sa passion pour le football, les poses en tenue de soirée et les photos avec son conjoint.