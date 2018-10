Une série sur la jeunesse de Brigitte Bardot en préparation

Une série racontant la vie de Brigitte Bardot est en préparation. C'est le projet de la réalisatrice Danièle Thompson, qui a expliqué y travailler avec son fils Christopher Thompson, dans une interview à Mon cinéma, un blog de L’Express. L'action se situera dans les années 1950-1960, la décennie où Roger Vadim l'épouse à 18 ans et réalise en 1956 "Et Dieu créa la femme". Pour le moment, on ne sait pas encore qui incarnera le rôle de BB, mais la réalisatrice annonce que "le casting sera intéressant".