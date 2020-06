Dans les coulisses de The Voice

La finale de The Voice aura lieu ce samedi soir sur TF1. Crise sanitaire oblige, le show se déroulera sans public. Le coaching de chaque finaliste s'est aussi fait à distance. Même si chaque prestation a été enregistrée, la dernière partie sera en direct pour les votes du public. En effet, Abi, Antoine, Gustine et Tom chanteront avec Kendji Girac, Clara Luciani ou encore Slimane et Vitaa. Qui va remporter cette neuvième saison ?



Ce samedi 13 juin 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de la final de The Voice 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/06/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.