VIDÉO – "Danse avec les stars 10" : en larmes, Azize Diabaté rend hommage à sa maman malade

ÉMOTION – Pour ce prime spécial amour de "Danse avec les stars", Aziz Diabaté a choisi de danser pour sa maman, Kadiatou, atteinte de sclérose en plaques. Il a terminé sa prestation en larmes.

C'était le moment le plus bouleversant de la soirée. Ce samedi 28 septembre, "Danse avec les stars " proposait un prime spécial amour dans lequel les candidats devaient dédier leur performance à la personne qui compte le plus à leurs yeux. A l'image de Yoann Riou, Azize Diabaté a choisi de danser pour sa maman, dont il est très proche. Le comédien des "Bracelets rouges" d'ordinaire très pudique sur ses sentiments s'est laissé aller à l'émotion. Et pour cause, comme l'a expliqué Aziz dans le sujet diffusé avant sa prestation, Kadiatou, sa maman est malade.

"Elle a une sclérose en plaque depuis que je suis tout petit. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Ce n'est pas forcément facile de voir ma mère malade mais je me dis que je dois être fort aussi pour elle", confiait le jeune homme de 19 ans. "Quand il danse j'oublie la maladie", admettait de son côté Kadiatou qui lançait un avertissement aux jurés : "S'ils ne lui mettent pas un 10, je fais grève de la faim", lançait-elle avec humour.