"Danse avec les stars 9" - Lio : "Je m'effondre très facilement, je suis une pleureuse !"

Dans cette émission, les candidats aiment révéler des choses. Voire casser l’image que le public peut avoir d’eux. C’est votre cas ?

Ce que je crois, c’est qu’il faut être en phase avec soi-même, il faut être net. Il y a des choses que moi je dois dire à mon danseur. De toute façon on est branché de partout, on nous entend, et on nous l’a très bien dit au début. C’est quelque chose qu’on a accepté par contrat. Et moi il y a des choses que je dois lui dire. Sinon on ne peut pas avancer sereinement.





C'est-à-dire ?

Quand il s’approche beaucoup de moi j’ai envie de faire ça (elle fait signe de reculer – ndlr). Si je ne lui explique pas que ça n’a rien à voir avec lui, mais avec moi, ça n’avancera pas. Avec ça, le public peut peut-être vous découvrir autrement. Et se rendre compte que Lio n’est certainement pas aussi forte, aussi sûre d’elle qu’on le croit. Que je suis quelqu’un qui est plutôt fragile, que je me défends beaucoup et que je m’effondre très facilement. Je suis une pleureuse, vous le savez ! J’ai pleuré assez dans le jury de la Nouvelle Star. En revanche, le côté on va danser pour l’homme de sa vie, ou pour son père qui est mort, j’ai un peu de mal avec ça...





Dans DALS, vous allez croiser la route de Pamela Anderson, une femme de caractère comme vous…

J’adore Pamela Anderson ! Depuis des années. J’ai une infinie tendresse pour elle. Et une infinie admiration. Je trouve que c’est une femme de tête, et que malheureusement les gens ne regardent pas sa tête… On se demande pourquoi ! Pamela, c’est la beauté, il y a une douceur chez elle et aussi de très belles prises de position. Et puis un courage… Moi je trouve qu’il y a toujours une prime au courage. En fait je suis intimidée, je ne vais même pas oser lui dire bonjour !