VIDÉO - "Danse avec les stars 9" : Vincent Moscato est-il déjà au bout du rouleau ?

GROSSE FATIGUE - Après le prime de "Danse avec les stars 9", Vincent Moscato a débriefé sa performance lundi dans son émission de radio sur RMC. Et l’ancien rugbyman ne s’attendait visiblement pas à souffrir autant…

Vincent Moscato regrette-t-il sa participation à "Danse avec les stars" ? Samedi dernier, l’ancien rugbyman foulait pour la première fois le parquet de l’émission de TF1. En costume rayé rouge et blanc, épaulé par sa partenaire Candice Pascal habillée en Mary Poppins, il a proposé un Quickstep endiablé au son de "Supercalifragilisticexpialidocious", la chanson du classique de Disney.