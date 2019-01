VIDÉO - De retour dans l'émission qui l'a révélée, Susan Boyle se qualifie d'office pour la finale

Le public et les juges ne l'avaient pas prise au sérieux. Parce que son look ne correspondait pas à celui qui s'étale encore et toujours dans les magazines. Quelle erreur... A peine avait-elle commencé à chanter qu'elle les avait tous conquis. Déjà dix ans que Susan Boyle est arrivée sur la pointe des pieds sur la scène de "Britain's Got Talent", la version britannique de "La France a un incroyable talent". L’Écossaise de 57 ans a désormais huit albums studio à son actif, deux nominations aux prestigieux Grammy Awards et trois records enregistrés au Guinness. Une comédie musicale sur sa vie a même été à l'affiche à Londres.