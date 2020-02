VIDÉO - Découvrez "The Best in Me", la chanson qui représentera la France à l'Eurovision

Son titre ? "The Best in Me", un morceau pop folk très éloigné du titre "Mon Roi" de Bilal Hassani l'an dernier. Le chanteur de 30 ans l'a dévoilé officiellement sur France 2 depuis le premier étage de la tour Eiffel, dans une mise à scène à faire frémir ses concurrents le 16 mai prochain à Rotterdam. Des versions piratées avaient déjà circulé dans la journée sur les réseaux sociaux.

Et si cette fois, c'était la bonne ? La question se pose depuis 43 ans et la victoire de Marie Myriam, dernière Française à avoir remporté l'Eurovision. C'est à Tom Leeb, le fils de Michel, qu'a été confiée la mission de représenter les couleurs françaises cette année avec une chanson restée secrète jusqu'à ce dimanche 16 février.

"Sans toi, je perds le meilleur de moi", lance-t-il dans cette déclaration d'amour toute douce qui a "fait l'unanimité" parmi le comité de sélection, explique au Parisien Takis Candilis, numéro 2 de France Télévisions. "The Best in Me" a été composé par le trio suédois Thomas Gibson, Peter Boström et écrit par John Lundvik, représentant de la Suède qui a fini cinquième l'an dernier. A leur actif ? "Euphoria" de la Suédoise Loreen, gagnante en 2012. Si le refrain en anglais a été conservé, les couplets ont été adaptés en français par Amir, 6e en 2016, et Tom Leeb.