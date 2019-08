VIDÉO - Déjà 30 ans que ça dure en France : les stars des "Feux de l'amour" vous ouvrent les coulisses du tournage

Depuis un quart de siècle, ses journées répondent à la même organisation. Arrivée sur le plateau à 6h30, coiffure et maquillage, rencontre avec le réalisateur et essayage des costumes pour un début de tournage deux heures plus tard. "La salle de maquillage est l'un des endroits les plus amusants au monde pour moi", souligne Camryn Grimes. La jeune actrice avait 7 ans lors de son arrivée dans "Les Feux de l'amour". Elle fêtera ses 30 ans en janvier prochain. D'abord Cassie, la fille de Sharon, elle a réintégré le casting après la mort de son personnage sous les traits d'une autre, Mariah. "J'ai été choquée quand mon agent m'a appelée. Même elle était perturbée au téléphone, en me disant que le soap me voulait à nouveau pour six épisodes. Je lui ai dit "mais il savent que je suis morte, non ?". Je suis revenue sans trop savoir ce qui allait se passer", se souvient-elle, témoignant du bal des acteurs au générique du soap. Certains vont et viennent quand d'autres doivent reprendre le flambeau d'un personnage mythique.