VIDÉO - "Elle voulait vraiment se marier dans cette robe ?" Les spectateurs d'ADP hilares face à Bernadette découpant son "costume de sirène"

Des personnages touchants, aux parcours de vie souvent douloureux. Lundi soir, M6 diffusait la suite des portraits des agriculteurs de l'Amour est dans le Pré. Et l'une des candidates a notamment attiré l'attention des téléspectateurs : Bernadette, une maman divorcée fan de canicross et de vaches, qui de l'aveu de tous, est "très touchante".





Face à Karine Le Marchand, l'ouvrière agricole désormais grand-mère a accepté de se confier sur ses échecs amoureux. Deux divorces, et un mariage avorté : l'homme dont elle était très amoureuse l'a quittée un mois avant la noce, alors que tout était prêt. Un traumatisme que Bernadette a mis du temps à digérer, à tel point qu'elle n'était pas parvenue jusqu'ici à se débarrasser de sa robe de mariée, jamais portée...





C'était sans compter sur le pouvoir de persuasion de Karine Le Marchand, qui de but en blanc lui a proposé : "Tu veux qu'on découpe ta robe ? Si tu as une paire de ciseaux, on la découpe". Les Twittos ont alors découvert une robe de mariée bleue turquoise qui ne les a pas laissés insensibles....