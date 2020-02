Elles exposent leurs enfants à la télé : les participantes de "Mamans et Célèbres" se défendent : "Mêlez-vous de vos fesses !"

On les a découvertes dans des émissions de téléréalité. Aujourd'hui, elles sont toutes devenues mamans. Emilie Nef Naf, Martika, Julie Ricci, Stéphanie Clerbois et Jesta font partie des 10 personnalités qui ont accepté de participer à "Maman et célèbres"*, l'émission quotidienne de TFX. Lancé le 6 janvier dernier le programme propose de suivre des célébrités du petit écran dans leur vie de tous les jours. "On est des mamans comme les autres, nous aussi on a des galères !", clament haut et fort les candidates que nous avons rencontrées lors de leur passage à Paris.

"Je trouvais l'idée sympa de montrer qu'on est aussi un peu comme tout le monde", explique Emilie Nef Naf, maman de Maëlla et de Menzo et grande gagnante de la troisième saison de "Secret Story". "C'est important de montrer aux gens que la vraie vie ce n'est pas Instagram", renchérit Stéphanie Clerbois, qui a elle aussi participé à "Secret Story". Heureuse maman d'un petit Lyam, elle n'a pas hésité une seconde avant de dire oui. Tout le contraire de Jesta qui admet qu'elle n'était pas très partante pour dévoiler son quotidien avec son bébé Juliann, d'autant que les premiers mois ont été très fatigants. "C'est Benoît qui m'a convaincue. Il m'a dit qu'on n'avait rien à perdre", explique la finaliste de "Koh Lanta" de 2016.