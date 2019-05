VIDEO - Aveugle et autiste, ce candidat de "America's Got Talent" bouleverse le jury et les internautes

Le concept a beau être usé jusqu’à la corde, il réserve toujours de grands moments d’émotion. Ce mardi soir, les téléspectateurs de "America’s Got Talent", la version US - et originale - de "La France a un incroyable talent", ont fait connaissance avec Kodi Lee, un candidat qui pourrait bien marquer l’histoire du programme qui a notamment révélé la chanteuse britannique Susan Boyle.





C’est accompagné de Tina, sa maman, que le jeune homme âgé de 22 ans s’est présenté devant le jury et le public venus assister à l’émission. Victime d’une maladie génétique qui lui a fait perdre la vue, Kodi Lee souffre de troubles autistiques depuis l’enfance. La découverte de la musique va bouleverser sa vie.





"Quand il écoutait des chansons, ses yeux s'ouvraient en grand et il se mettait à chanter", a expliqué Tina Lee avant que son fils se mette au piano pour interpréter "A Song For You", le classique de Donny Hathaway. Et là, stupeur ...