VIDÉO – En aparté avec Olivier Marchal : "Mon film est violent parce que la société est violente"

C'est un réalisateur entier, engagé. Alors que le sujet des violences policières est plus brûlant que jamais, Netflix diffuse ce vendredi Bronx, le nouveau polar d'Olivier Marchal. Ex-flic devenu réalisateur, il propose un film sombre et violent qui suit un groupe de flics de la brigade anti-gang marseillaise pris dans une guerre sanglante entre deux clans rivaux. "Mon film est violent parce que la société est violente. Pourquoi les flics seraient-ils différents ?", demande le réalisateur qui en a assez des amalgames dont sont victimes les policiers.

C'est justement cette violence qui l'a poussé à quitter la police en 1994, 14 ans après l'avoir intégrée. "Quand, à un moment de votre vie, vous avez des problèmes d'argent, que votre femme vous quitte pour votre meilleur ami, que vous bossez 80 heures par semaine et qu'on vous traite comme un chien, si un mec arrive et vous traite de 'fils de pute', c'est normal de pouvoir déraper. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai quitté les flics parce que je ne voulais pas être cette personne que les autres, qui sont parfois pires que nous, rendent barbares", admet-il.

Le problème, d'après lui, c'est que les policiers aujourd'hui ont perdu la fierté de faire leur métier. Et quand on lui parle des flics corrompus ou pourris, il ne botte pas en touche. "Il y a les flics qui entrent au Bataclan et ceux qui tuent George Floyd. Entre les deux il n'y a que des mecs biens", estime Marchal pour qui les policiers américains responsables de cette bavure sont des "crevures". "Les mecs qui ont assisté à l'étranglement sont aussi coupables que celui qui l'a fait. Je vous assure que si c'était arrivé dans notre groupe, on aurait arraché le mec pour lui dire de se calmer et d'aller se faire soigner".