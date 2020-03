VIDÉO - En confinement, le violoniste Renaud Capuçon donne un concert quotidien pour garder le moral

Il parait que la musique adoucit les moeurs. En cette période de confinement, de nombreux artistes ont décidé de remonter le moral aux personnes bloquées chez elles en proposant des mini-concerts. Chris Martin, John Legend, Jean-Louis Aubert ou encore Renaud Capuçon font entendre leur voix sur les réseaux sociaux. "Moi je joue 140 concerts par an, donc là c'est un grand vide", a expliqué Renaud Capuçon sur LCI.

"Je ne me plains pas car tant qu'on est en bonne santé et que tout va bien, il ne faut pas se plaindre. Mais j'avais envie de partager, puisque la musique c'est le partage", a poursuivi le célèbre violoniste qui admet que le confinement lui permet de passer plus de temps avec sa femme, Laurence Ferrri, et leur fils de 9 ans Eliott. "On ne va pas se plaindre, je suis très heureux de voir ma famille que je ne vois pas souvent".