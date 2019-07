VIDÉO - Enceinte de quatre mois, elle a ouvert une école de danse : la nouvelle vie d'Alizée

Ils se sont installés en Corse deux jours après leur victoire dans "Danse avec les stars"en 2013. Alizée et Grégoire Lyonnet, qui se sont mariés il y a trois ans, ont trouvé l'amour sur le plateau de l'émission de TF1 et deviendront, en décembre, parents d'une petite fille. Un bonheur qui ne serait pas complet sans leur passion commune, la danse. Le couple a ouvert sa propre école à Ajaccio et en a ouvert les portes à l'émission "50 Minutes Inside" à quelques jours du traditionnel gala de fin d'année.





"Quand on vend des albums, quand on fait des interviews, quand on a toute cette vie de chanteuse, on a une image à tenir et c'est Alizée la chanteuse. Là, la vie que j'ai aujourd'hui je ne joue pas du tout de rôle, je suis moi-même", explique la chanteuse qui fêtera ses 35 ans en août.