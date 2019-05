Eurovision : Madonna étrillée sur Twitter après sa performance ratée

Elle devait être le clou du spectacle, mais c'est sa performance qui a été clouée au pilori. Invitée d'honneur de la finale du 64e concours Eurovision de la chanson, Madonna avait prévenu qu'elle interpréterait deux titres dont un inédit extrait de son album à venir, "Madame X". Dans une ambiance d'église, la reine de la pop est apparue en haut d'un escalier, capuche sur la tête et entourée d'une chorale.





Une mise en scène qui a rappelé à certains la série "Game of Thrones". Mais pour la majorité, le gros point noir, c'était sa voix. Sur "Like a prayer", on n'est pas passé loin de la catastrophe tant la chanteuse a multiplié les fausses notes. Puis sur "Future", en duo avec le rappeur Quavo, elle ne s'est pas embêtée et a camouflé tout ça sous de l'autotune.