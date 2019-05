Eurovision : Madonna a effacé les fausses notes de sa prestation

Sa prestation ratée continue de faire jaser. Samedi soir, Madonna était invitée à se produire sur la scène du 64e concours Eurovision de la chanson. Alors qu'on s'attendait à un show grandiose, la chanteuse de 60 ans a livré une performance ratée et bourrée de fausses notes. Après avoir massacré son tube "Like a Prayer", Madonna a abusé de l'auto-tune (un logiciel qui corrige la voix et permet de chanter juste) sur "Future", son nouveau titre qu'elle a interprété en duo avec le rappeur Quavo.





Rapidement devenue la risée sur le Web, Madonna a tout de même posté la vidéo sur sa chaîne YouTube, mais en prenant soin de gommer toutes les imperfections. Pas de bol pour elle, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, rien ne passe plus inaperçu. Surtout quand on chante devant des millions de téléspectateurs (l'an dernier ils étaient 204 millions devant leur poste). Pas besoin d'être un spécialiste de la question : quand on compare les deux prestations, ça saute aux oreilles. Disparues les fausses notes et les hésitations, Madonna chante juste.