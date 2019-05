VIDÉO - Eurovision : Découvrez notre top du grand n'importe quoi !

Depuis 1954, l'Eurovision en a vu passé des belles... Si le concours de la chanson a été l'occasion de remarquer de grandes personnalités de la musique comme ABBA, Céline Dion ou encore France Gall, il permet aussi de découvrir des prestations pour le moins fantasmagoriques et on ne va se mentir, c'est souvent ce qu'on préfère !





De 1979 avec l'Allemagne et Dschinghis Khanà la Russie avec les Buranovskiye Babushki en 2012 en passant par le hardrock avec Lordi et la Finlande en 2006... Retour en arrière et en images sur ces interprètes excentriques à la voix et aux tenues les plutôt douteuses qui nous ont laissé parfois très perplexes !