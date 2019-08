VIDEO - Ex-gagnante de la "Star Academy", Magali Vaé fait une apparition surprise dans "The Voice Kids"

Faut-il voir dans la présence de Magali Vaé les prémices d’un comeback musical ? "Je ne suis pas venue pour passer à la télé ou me faire voir. Je suis venue pour soutenir Matilda et ses parents. Je suis restée à ma place. Je n’étais pas là en VIP", affirmait-elle. Reste qu'elle n'a pas tourné le dos à la musique puisqu'en juin dernier, elle a publié en compagnie du chanteur d’origine libanaise Tihyad une reprise de "Tu es mon autre", la chanson interprétée à l’origine par Maurane et Laura Fabian.