VIDÉO - Exaspérée par les critiques sur son physique, Loana pousse un gros coup de gueule

Critiquée notamment pour avoir arboré des mèches roses dans "La Villa des cœurs brisés 4" sur TFX, elle en a remis une couche dans une vidéo où elle cloue le bec à tous ceux qui se permettent de la juger en continu. "A l'époque ça me plaisait, et je l'aurais refait", a-t-elle lancé dans la vidéo. " Toutes vos réflexions ne servent à rien. (…)Si je devais tout changer je ne serai plus moi-même, et j'ai envie de rester moi-même. (…) Si ma tête ne vous plaît pas et que vous savez comment l'arranger, vous allez vous regarder dans votre glace et vous regardez votre propre tête à vous", a-t-elle conclu sans oublier au passage de remercier ses fans qui la soutiennent.