VIDÉO - Fabrice Luchini déclare son amour pour "Les Marseillais", un candidat l'invite dans l'émission de téléréalité

CONFIDENCES - Fabrice Luchini a confié son goût pour les émissions de téléréalité sur le plateau de "Quotidien". L'un des candidats n'a pas manqué de lui lancer une invitation.

Surprise en effet : l'acteur est "en mode love" pour les émissions de télé-réalité souvent taxées de vulgaires à cause de leurs candidats au langage fleuri et aux sujets légers, comme "Les Marseillais", qu'il appelle d'ailleurs "Les Marseillaises". Alors qu'une séquence du "Quiz du jour" s'amusait à lui faire deviner les propos vulgaires d'un candidat de l'émission de télé-réalité " La Bataille des Couples ", diffusée sur TMC , en en proposant un extrait hilarant, le comédien a demandé à s'exprimer sur le sujet (passage à revoir à partir de la 29'53 minute, dans la vidéo ci-dessus).

Lundi soir, Yann Barthès recevait un Fabrice Luchini déchaîné et prompt à de surprenantes confidences dans son émission "Quotidien". Invité dans la cadre de la promotion de son dernier film, "Alice et le maire", en salles début octobre, l'acteur au sourire communicatif a révélé l'un de ses plaisirs télévisuels coupables.

Mais pourquoi ce trop plein de "love" pour des émissions comme "Les Marseillais" ? Pour le comédien, c'est un moyen de "comprendre" notre époque et ce, sans "mépris". Se défendant de "se moquer" des candidats de téléréalité, il a assuré y glaner de l'inspiration pour son propre spectacle au théâtre. "Il y a dans cette émission des bouffées de langage. Y'a un sketch de 10 minutes dans mon spectacle et c'est pas pour me moquer de la culture (...), simplement on veut comprendre cette époque (...). Il y a un public," a expliqué Fabrice Luchini à un Yann Barthès très étonné.

Cette déclaration d'amour n'est pas pas restée lettre morte. L'un des candidats des Marseillais, Julien Tanti, en a profité pour lancer une invitation à l'acteur dans un message vidéo publié sur le compte Twitter de la chaîne W9. "Fabrice, fraté, merci pour tout ce que tu dis sur nous les Marseillais, vraiment ça nous fait plaisir", y déclare-t-il avant de faire sa proposition : "N'hésite pas à passer nous voir à Marseille fraté, n'hésite pas à passer nous voir en tournage, s'il faut je te paye même un billet d'avion cousu main. Bisou fraté, je t'embrasse Fabrice, bisou."