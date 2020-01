France-Antilles, l'unique quotidien des Antilles condamné à disparaître

La liquidation judiciaire de la société éditrice de France-Antilles a été prononcée ce jeudi. Ainsi, les Antilles et la Guyane sont privés de quotidien régional et 235 salariés se retrouvent sans emploi. Dans les rues de Fort-de-France, les lecteurs expriment leur incompréhension. Ils ont espéré jusqu'au bout qu'un repreneur de dernière minute sauverait le quotidien de la faillite.



