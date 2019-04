"Game of Thrones" : tout ce qu'il faut savoir avant le début de l'ultime saison

Si l'intrigue de ces nouveaux épisodes relève du secret d'Etat, la chaîne HBO et les producteurs ont tout de même disséminé quelques indices au cours des différentes interviews et bande-annonce diffusées. On sait déjà que la saison comportera la scène de bataille la plus épique que le show a jamais connu. Et que les trois enfants Stark devraient enfin être réunis. Dans les dernières images dévoilées par HBO, on peut voir Jon Snow, Arya et Sansa Stark se retrouver dans la crypte familiale, au milieu des statues représentant leurs parents défunts… ainsi que leurs propres effigies. On assistera à la rencontre inédite entre Sansa et Daenerys Targaryen. "Winterfell est à vous", lance la fille de Ned Stark à la mère des dragons.