"Game of Thrones" : la grosse colère de Jason Momoa contre la fin de la série

Fallait pas l'énerver... Pendant la diffusion de l'ultime épisode de de "Game of Thrones", l'acteur Jason Momoa, alias Khal Drogo dans la série, s'est filmé en live sur Instagram pour vivre la fin de la saga avec ses abonnés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment apprécié ce dénouement. Lorsque son ex-femme dans la série, Daenerys, a reçu un coup de poignard dans le cœur, il n'a ainsi pas pu retenir sa colère envers le tueur, Jon Snow.

"Fuck you Jon Snow", s'est lâché Jason Momoa en découvrant la scène. Il s'en est ensuite pris violemment à Kit Harington, l'interprète de Jon Snow lorsque ce dernier finit par être renvoyé vers le Nord rejoindre la Garde de nuit : "Laissez-moi résumer cette connerie. Tu retournes là où tu étais au début alors que tu as tué Khaleesi ? Mon Dieu ! On va aller au bar et on va vraiment se battre". "Je me sens perdu. Je suis perdu" a-t-il ajouté. Sonné par le dénouement de l'épisode, il a ensuite adressé un message à l'interprète de Daenerys, Emilia Clarke, sur Twitter : "Je t’aime à la folie… Bébé, cet épisode m’a tué."