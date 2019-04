VIDÉO - "Game of Thrones" : le nouveau teaser aussi spectaculaire qu'intriguant de la saison 8

C’est le dimanche 14 avril que les téléspectateurs américains de HBO découvriront (enfin) le premier épisode de la saison 8 de "Game of Thrones". En France, il faudra patienter jusqu’au lendemain pour la diffusion sur OCS City. Des deux côtés de l’Atlantique, les fans prennent leur mal en patience et échafaudent les théories les plus folles sur l’issue de la saga née de l’imagination de l’auteur George R.R. Martin.





Mais qui montera sur le trône à la fin ? Jon Snow (Kit Harington) ? Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ? Sansa Stark (Sophier Turner) ou sa sœur Arya (Maisie Williams) ? Difficile de se faire un avis en découvrant le nouveau teaser mis en ligne ce lundi. "Nous devons nous battre ensemble maintenant, ou mourir", prévient l’incontournable Tyrion Lannister, interprété par Peter Dinklage.