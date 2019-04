"Game of Thrones" saison 8 : on en était où, déjà, de l'intrigue ?

Vous êtes dans les starting-blocks en attendant la huitième saison de "Game of Thrones", mais vous ne savez plus où on en est ? Alors que HBO donnera dimanche soir le coup d'envoi de la dernière saison de sa série à succès, on vous fait un petit récapitulatif de l'intrigue là où on l'avait laissée il y a déjà 2 ans. Souvenez-vous, la septième saison a été marquée par la réunification des enfants Stark, qui se retrouvent enfin à Winterfell. Bran et Arya font leur retour dans la demeure familiale, mais ils ont bien changé. Si le premier est devenu la Corneille à Trois Yeux, la seconde a vengé ses proches massacrés lors des Noces Pourpres (elle finit même par trancher la gorge de Petyr Baelish, bon débarras).





Quant à Jon Snow, parvenu à unifier toutes les familles du Nord et les Sauvageons pour faire face à l'armée des Marcheurs blancs, il fait enfin la connaissance de Daenerys Targaryen, installée dans la citadelle de Peyredragon. Elle accepte qu'il extraie le verregradon qui s'y trouve (cette fameuse roche capable de tuer les Marcheurs blancs), à condition qu'il lui prête allégeance. SI Jon hésite, il finira par le faire lorsque Daenerys lui sauve la vie en envoyant ses dragons au-delà du Mur (où Jon est allé pour capturer un Marcheur blanc, vous suivez ?). Seul hic : l'un des dragons, Viseron, meurt durant le combat, avant de ressusciter grâce au Roi de la Nuit et passer ainsi dans le camp ennemi.