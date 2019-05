VIDÉO - Gobelet oublié dans "Game of Thrones" : repérerez-vous ces autres bourdes de films cultes ?

Les téléspectateurs ont eu l’œil bien avisé devant le 4e épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Mais que faisait donc un gobelet présenté comme de la marque Starbucks - on a depuis appris qu'il n'appartenait pas à l'enseigne - sur la table de Daenerys ? Un anachronisme que HBO a depuis reconnu avec humour, se fendant d’un tweet indiquant : "Des nouvelles de Winterfell. Le latte qui est apparu dans l’épisode était une erreur. Daenerys avait commandé une tisane”. Avant de décider de supprimer cette bourde dans le replay de l’épisode.





Une boulette de ce type, à y regarder de plus près, est bien plus fréquente qu’on ne le pense. Une caméra qui reste dans le champ de vision, un accessoire qui change malencontreusement de place, ou qui carrément n’est plus le même… Régulièrement, les internautes épinglent les "erreurs" qu’on peut trouver dans les films, même les plus cultes !