Le nouveau générique de "Game of Thrones" renferme-t-il la réponse à la question que tous les fans se posent ?

Déjà responsable de la première version, la société Elastic, à laquelle on doit également les génériques de "Westworld" et de "The Crown", s’est attelée à la tâche avec enthousiasme et précision. "C’est un peu comme dans les jeux de stratégie à la "Risk", où vous déplacez vos pièces", explique à Buzzfeed son directeur artistique, un certain Angus Wall.





Dès les premières secondes de cette nouvelle mouture, encore plus sophistiquée que la précédente, le téléspectateur traverse le célèbre Mur, détruit à la fin de la saison 7, avant d'être embarqué sur les pas des armées en marche pour la bataille finale. Les fans ne sont pas au bout de leur surprise puisque le générique devrait encore évoluer dans les semaines à venir.