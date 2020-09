VIDÉO - Grégory Lemarchal : retour sur un destin brisé

Son destin et son courage ont bouleversé les Français. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal disparaissait à l'âge de 23 ans, emporté par la mucoviscidose. Ce lundi 7 septembre, TF1 rend hommage au vainqueur de la "Star Academy" 2004 avec une fiction baptisée Pourquoi je vis et un documentaire Grégory Lemarchal et maintenant, diffusé à 23h05. Treize ans après sa disparition, Grégory Lemarchal continue de forcer l'admiration et le respect de tous ceux qui ont croisé sa route. Il n'a que 20 mois lorsque les médecins découvrent qu’il souffre de la mucoviscidose, une maladie génétique incurable qui atteint les voies respiratoires et digestives.

Porté par ses parents qui l'ont toujours poussé à poursuivre ses rêves malgré la maladie, le jeune garçon est une force de la nature. Refusant la fatalité, il pratique le basket dès 7 ans et devient, à 14 ans, champion de France de rock sauté. Passionné par le chant, il participe en 1999 au télécrochet "Graine de Star" sur M6 où il interprète Le Chanteur de Daniel Balavoine. S'il ne remporte pas l’émission, il sort de l'ombre en 2014 grâce à la 4e édition de la "Star Academy", où il ne cache rien de sa maladie.