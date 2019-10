"Personne ne va rien dire ?!" : Harvey Weinstein pris à partie par deux femmes dans un bar new-yorkais

INDIGNATION – Alors qu'il assistait à ne scène ouverte dans un bar new-yorkais, le producteur américain accusé de viol et de harcèlement sexuel a été interpellé par deux femmes indignées de sa présence. Deux scènes qui ont été filmées...

Il aurait mieux fait de rester chez lui. Ce mercredi 23 octobre, alors qu'il assistait à une scène ouverte dédiée aux jeunes comiques dans un bar de New York, Harvey Weinstein a été pris à parti par deux femmes, choquées par sa présence à l’événement. Ancien producteur star de Hollywood, l'homme visé par de nombreuses accusations de viol et d'agressions sexuelles (son procès s'ouvrira à New York le 6 janvier prochain), était tranquillement attablé avec une bande d'amis quand une jeune femme l'a pris à partie.

"Personne ne va rien dire ?! Vraiment, personne ne va rien dire? Je vais m'en aller, pas de souci, je suis heureuse de partir, mais personne ne va rien dire ?! Je me tiens à un mètre d'un p… de violeur et personne ne va rien dire?", s'est indigné Zoe Stuckless, la comédienne qui a publié la vidéo de l'incident sur sa page Facebook.

Jetée dehors par les gardes du corps de Weinstein, elle a décidé de prendre la parole pour défendre toutes ces femmes qui n'ont pas été entendue, comme elle l'a expliqué dans un long post sur Facebook. "J'ai pensé à toutes les voix qui ont été réduites au silence au cours de nombreuses années. Je pensais aux artistes, aux femmes, paralysées par la même peur que moi, entourées de collègues intimidées par une culture du silence et de la passivité. Cette salle était un microcosme de toute notre communauté. Et je ne pouvais pas rester là et le laisser rire. Alors j'ai parlé".