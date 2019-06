VIDÉO - Fête de la musique : Jack Lang l'a instaurée, mais savez-vous qui en a eu l'idée ?

En octobre 1981, Jack Lang, ministre de la Culture, nomme Maurice Fleuret au poste de directeur de la musique et de la danse. Le compositeur a une conception : "La musique sera partout et le concert nulle part". Reprenant l'idée de Joel Cohen, le ministre et son adjoint lancent la première Fête de la Musique l e 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année dans l’hémisphère Nord.





Organisée dans la précipitation, l'initiative est un succès. Des milliers musiciens s’installent partout dans les rues, les squares, les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places, et ce dans tout l'Hexagone. Durant cette nuit, il est alors possible alors de jouer légalement de la musique dans les espaces publics, et de reprendre gratuitement les répertoires musicaux.