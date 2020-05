VIDÉO - "Hollywood", "Zoey et son incroyable playlist", "Betty"... 5 séries à ne pas rater en mai

ZAPPING - En mai, fais ce qu'il te plaît... devant ton petit écran ! Et surtout quand l'offre est aussi alléchante que ce printemps. LCI vous livre sa sélection toute subjective des programmes qui accompagneront votre déconfinement progressif.

Les nouveautés étaient si nombreuses qu'il a fallu faire des choix. Le mois de mai débarque avec son beau temps et une flopée de séries de qualité qui donneraient presque envie de rester chez soi. Même en plein déconfinement. On a été impressionnés par Mark Ruffalo dans la peau de jumeaux dans la sombre "I know this much is true" (dès le 11 mai en US+24 sur OCS), beaucoup moins par la pourtant très attendue "The Eddy" de Damien Chazelle, avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim (dès le 8 mai sur Netflix). Alors que se profile le fin d'une première phase compliquée entre quatre murs, on a opté pour une sélection pleine de légèreté, de sourires et de beauté à toutes épreuves.

"Hollywood"

Netflix

De quoi ça parle ? Un réalisateur, un scénariste, deux jeunes actrices et un ancien militaire tentent de se faire un nom dans le Hollywood ultra glamour des années 1940. Pourquoi on adore ? Parce que Ryan Murphy et Ian Brennan ("Glee", "The Politician") nous offrent une série à l'esthétique parfaite et au récit puissant. "Hollywood" transpire la sensualité sans jamais être vulgaire, brise toujours plus les codes pour réécrire l'histoire telle qu'elle aurait pu se produire dans un monde queer et lumineux, porté par un casting dont la beauté n'a d'égal que le talent. Une franche réussite ! Où la voir ? Sur Netflix le 1er mai.

"Upload"

Amazon Prime Video

De quoi ça parle ? Tué dans un accident de voiture, Nathan est "téléchargé" dans un monde virtuel où les plus riches continuent de vivre après leur mort. Le début d'une nouvelle vie plus authentique au cours de laquelle il va même trouver l'amour. Pourquoi on adore ? Parce que cet hybride entre "Black Mirror" et "The Good Place" est aussi mordant que touchant, porté par un binôme de comédiens à l'alchimie palpable qui nous donnerait presque envie de traverser l'écran pour les retrouver. Savoir que la série a été créée par Greg Daniels, l'esprit brillant derrière "Parks and Recreation" et l'adaptation américaine de "The Office", devrait achever de vous convaincre. Où la voir ? Sur Amazon Prime Video le 1er mai.

"Zoey et son incroyable playlist"

NBC

De quoi ça parle ? Après une IRM qui tourne mal, Zoey se retrouve dotée d'un étrange pouvoir. Les gens qui l'entourent lui révèlent leurs pensées les plus profondes en interprétant des grands tubes de la chanson. Pourquoi on adore ? Parce que c'est sans doute la série musicale la plus fraîche et la plus délurée depuis "Glee". Impossible de ne pas sourire et de se retenir de chanter avec les personnages, tant le rythme est entraînant. Jane Levy ("Suburgatory", "What/if") est aussi pétillante que touchante. Les fans de comédies musicales reconnaîtront Alex Newell ("Glee") et Skylar Astin ("Pitch Perfect"). Les autres risquent vite d'être rebutés face à cette tornade de bonne humeur qui fait pourtant énormément de bien. Où la voir ? Sur la chaîne Warner TV dès le 19 mai.

"Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs The Reverend"

Netflix

De quoi ça parle ? Alors qu'approche son mariage, Kimmy doit affronter une dernière fois le révérend qui l'a séquestrée des années dans un bunker quand elle apprend que d'autres jeunes femmes sont encore retenues prisonnières. Pourquoi on veut le voir ? Parce que même si rien n'égalera la saison 1, c'est toujours un plaisir de retrouver Kimmy Schmidt - qui aurait sans doute des leçons à nous donner en matière de vie confinée. Et parce que cet épisode spécial, qui met aussi en vedette Daniel Radcliffe ("Harry Potter"), est interactif. Netflix réitère l'expérience de "Black Mirror : Bandersnatch" en proposant aux téléspectateurs d'écrire le scénario en temps réel avec leur télécommande. Autant dire qu'on a hâte de découvrir ça ! Où le voir ? Sur Netflix le 12 mai.

"Betty"

OCS

De quoi ça parle ? Le quotidien de Janay, Honeybear, Kirt, Indigo et Camille, adolescentes new yorkaises aux caractères différents que réunit leur passion commune pour le skateboard. Pourquoi on adore ? Parce que même si on ne connaît rien au skate, on ne peut qu'être happé par cette bande de filles qui usent parfois leurs planches comme une protection envers le monde extérieur. Brute, poignante, vraie, cette déclinaison en six épisodes du film "Skate Kitchen" par sa réalisatrice Crystal Moselle souligne avec finesse les questionnements d'une génération sur sa féminité, sa sexualité et ses rapports aux autres. Où la voir ? Sur OCS en US+24 dès le 2 mai.

Delphine DE FREITAS