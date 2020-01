Voici le premier jingle de TF1, diffusé il y a tout juste 45 ans, le jour de la création de la chaîne

Nostalgie, nostalgie. Si ce générique vous rappelle quelque chose c'est que vous avez au moins 45 ans et vraisemblablement plus de 50. Point de terre qui tourne sur elle-même sur fond bleu mais un logo, quasiment le même qu'aujourd'hui, qui s'éloigne et revient, le tout en noir et blanc. Il s'agit du premier générique de la chaîne TF1 créée le 6 janvier 1945 et née de l'éclatement de l'ORTF.