Qui est Chloé Jouannet, la jeune actrice d'"Infidèle", la nouvelle série de TF1 ? Un indice : sa maman est très célèbre

Son visage vous dit quelque chose ? C'est normal, vous avez dû voir son joli minois sur le compte Instagram de sa célèbre maman. Chloé Jouannet, la jeune comédienne qui donne la réplique à Claire Keim et Jonathan Zaccaï dans "Infidèle" est en réalité la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet. La demoiselle âgée de 21 ans a choisi de suivre les traces de ses illustres parents, pour le plus grand plaisir de sa maman. "Ce soir fière de mon bébé dans la série Infidèle", a ainsi posté sur son compte Instagram l'actrice de "Tout le monde debout".





Si elle n'est pas encore aussi célèbre que ses parents, Chloé Jouannet n'en est pas à son premier essai. La jeune femme qui interprète Candice, la fille des amis du couple Sandrelli, a décidé très tôt se suivre le chemin de ses géniteurs qui se sont séparés quand elle avait à peine 6 ans. Ses premiers pas devant la caméra, elle les a fait à 12 ans dans "Lucky Luke" aux côtés de sa mère et de Jean Dujardin.