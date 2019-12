Infox : Cheminots, le train de vie mirobolant

En pleine grève contre la réforme des retraites, un tract fait débat. En comparant les conducteurs TGV français et allemands, ce tract dénonce les supposés avantages des agents de la SNCF. Prime charbon, semaine de 25 heures, retraite à 50 ans, avantages à vie... sont listés dans ce document. Cependant, ces chiffres et explications sont en partie faux. Autres sujets : Emmanuel Macron et son résumé de la réforme des retraites, Donald Trump "homme de l'année" imaginaire.



