VIDÉO - "J'ai du mal à me dire que c'est un métier" : ex-candidate de "Koh-Lanta", comment Jesta est-elle devenue influenceuse ?

"Koh-Lanta" a changé sa vie. Révélée par le jeu d'aventures de TF1 en 2016, Jesta Hillmann est devenue en peu de temps une star des réseaux sociaux. La jeune femme de 28 ans compte désormais 1,1 millions d'abonnés qui la suivent tous les jours sur Instagram. En couple avec Benoît, qu'elle a rencontré sur le tournage de "Koh-Lanta", elle est aujourd'hui l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Juliann.

Elle a d'ailleurs accepté de lever le voile sur son quotidien de jeune mère dans "Mamans et célèbres", l'émission de téléréalité diffusée tous les jours à 17h05 sur TFX. Pour LCI, la jeune femme, qui a su garder les pieds sur terre, revient sur son parcours étonnant à 24 ans seulement. Saviez-vous qu'avant de se présenter à "Koh-Lanta", Jesta avait été Miss ? "Ce n'est pas du tout un univers qui me correspond. On me l'avait proposé plusieurs fois mais j'avais toujours refusé. Quand j'ai dit oui, mes amies étaient choquées !", se souvient Jesta.