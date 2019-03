"J’ai envie de coucher avec Raphaël Glucksmann" : Blanche Gardin ironise sur la mise en retrait de Léa Salamé

Blague à part, Blanche Gardin a expliqué avoir eu longtemps une vision faussée de l’aide aux sans-abri. "Je pensais que c'était leur distribuer des couvertures, du dentifrice, un plat chaud l'hiver et de temps en temps une place dans un centre d'hébergement d'urgence", a-t-elle avoué. "Or en parlant avec des gens qualifiés, je me suis rendue compte que ce n’était pas une fatalité."