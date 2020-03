"J'ai inventé la télé maison" : confiné chez lui, Jean-Pierre Pernaut montre l'exemple au JT de 13 heures

Comme il l'avait déjà annoncé dans la matinée sur son compte Twitter, Jean-Pierre Pernaut réfléchit avec ses équipes à une façon de continuer à faire de l'information malgré les circonstances exceptionnelles. "Avec TF1 et Thierry Thuillier (le directeur général de l'information du groupe, NDLR), on essaie de mettre en place tous les moyens pour nous permettre de continuer à vous informer en restant très mobilisés dans les reportages".

Il a décidé de montrer l'exemple. Ce mardi 17 mars, Jean-Pierre Pernaut avait confié la présentation du JT de 13 heures à son joker Jacques Legros. Alors que la France est entrée dans une phase de confinement, le présentateur a fait passer un message aux Français en direct de son domicile. "C'est pas du télétravail, c'est de la télé maison, des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous et de suivre l'information bien évidemment", a lancé le journaliste confiné chez lui. "La technologie nous aide à supporter ce confinement, mais de grâce ne sortez pas", a-t-il demandé aux téléspectateurs.

"Ce matin je n'ai pas bougé, mais on est en contact et l'info de la connais", a poursuivi le journaliste, qui a fait un rapide point sur l'état de la bourse européenne. "J'ai inventé la télé maison, si vous voulez me rejoindre Jacques n'hésitez pas, j'ai un petit studio automatique et j'espère qu'on restera en contact pour continuer à vous informer au maximum dans cette période. Courage à tous et regardez TF1, ça occupe !", a-t-il conclu.