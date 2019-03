VIDEO - "J’aime bien dominer !" : Coco la Moldave "coquine" a mis le feu aux auditions à l’aveugle de "The Voice 8"

"Je suis folle… et je ne sais pas si c’est bien !", prévient Coco lors de son portrait. "L’esprit français, c’est très attirant", assure la jeune femme, installée dans notre pays où elle se dit ravie de payer des impôts. Les auditions à l’aveugle ? "Je crois dans ma chance", assure-t-elle. "Je suis là pour donner du plaisir et prendre du plaisir". Tout un programme.





Sur scène, Coco interprète "All by myself" de Céline Dion. Avec moins de maîtrise vocale que la diva québécoise. Mais une énergie contagieuse qui gagne peu à peu les coachs. Lorsque Jenifer et Soprano buzzent pour elle, la candidate exulte et poursuit la chanson en grimpant très haut dans les aïgus. Si bien que Mika et Julien Clerc se laisse eux aussi subjuguer…