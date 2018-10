VIDÉO - "J’étais complètement brisée" : Jenifer revient pour la première fois sur son accident de la route dans "Sept à Huit"

Jenifer brise le silence. Dans un entretien accordé à l’émission "Sept à Huit", qui sera diffusé dimanche sur TF1, la chanteuse aborde pour la première fois l’accident de la route dans lequel elle a été impliquée en mars 2017. De retour d’un concert, la jeune femme et son équipe roulent à bord d’un van sur l’autoroute A1, dans l’Oise, lorsque le véhicule percute une voiture à l’arrêt. La collision fera deux victimes. Et plongera l’ancienne gagnante de la star "Academy" dans un profond désarroi.





"J’étais complètement brisée. Je n’avais plus le courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique", explique-t-elle au sujet de sa décision d'interrompre sa tournée. "J’en étais arrivée presque à culpabiliser. Si je n’avais pas été chanteuse, et si je n’étais pas sur scène, et si on n’avait pas pris ce van. Et si… Avec des "si" on peut réécrire beaucoup de choses."