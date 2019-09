James Van Der Beek, le beau gosse de "Dawson", impressionne dans la version américaine de "Danse avec les stars"

REVENANT - Le comédien américain James Van Der Beek, 42 ans, participe à la 28e saison de "Dancing with the stars" qui vient débuter aux Etats-Unis. Et l’ex-vedette de la série pour ados "Dawson" a fait forte impression lors de sa première.

Il n’a presque pas changé. Plus de 20 ans après la diffusion aux Etats-Unis du premier épisode de la série "Dawson", dont il tenait le rôle principal, l’acteur James Van Der Beek est l’un des douze participants de la 28e édition de "Dancing with the stars", qui vient de débuter sur la chaîne ABC. Une jolie exposition pour celui qu'on a pu revoir ces dernières années dans "Les Experts : Cyber" et plus récemment "Pose", la nouvelle série de Ryan Murphy. L’ex-idole des adolescentes, aujourd’hui âgé de 42 ans, a fait forte impression ce lundi pour sa première apparition sur le parquet de l’émission, exécutant un tango avec classe sur le tube "Whatever it takes" du groupe Imagine Dragons au bras de sa partenaire, la danseuse professionnelle Emma Slater, lauréate de la saison 24 avec l’ancien footballeur Rashad Jenning.

Le duo, qui se produisait en toute fin d’émission, a décroché la meilleure note de la soirée de la part du jury, loin devant l’ex-star du basket Lamar Odom et l’ancien porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer, pas très à l’aise avec leurs partenaires respectifs. Avant cette grande première, James Van Der Beek expliquait avoir été approché à plusieurs reprises par la production de la version américaine de "Danse avec les stars". Il avait jusqu’ici refusé, avant d’accepter cette année, pour le plus grand plaisir de ses cinq enfants, Olivia, 9 ans, Annabel, 5 ans, Emilia, 3 ans, Joshua, 7 ans, et Gwendolyn, 1 an.

"Nous dansons constamment à la maison", expliquait-il au site "Hollywood Life" lors de la présentation du programme, fin août. "J’ai hâte qu’ils me voient essayer des choses que je n’ai tentées auparavant", ajoutait-il, ravi à l’idée qu’ils assistent à l’émission dans le public avec Kimberly, leur maman, "du moment qu’ils restent calmes". Et puis James Van Der Beek connaît bien l’émission. En 2012, l’acteur jouait son propre rôle dans la série comique "La Garce habite l’appartement 23", diffusée en France sur la chaîne June. Afin de relancer sa carrière en difficulté, il acceptait de participer à… "Dancing with the stars".

Jérôme Vermelin