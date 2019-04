VIDÉO - "Je n'ai jamais forcé personne à aller voir mes films" : Kev Adams répond à ceux qu'il "dérange"

Pour son nouveau spectacle, "Kev Adams Sois 10 ans", l’humoriste explique être "reparti de zéro". "Quand j’ai commencé à l’écrire, j’avais l’impression de ne jamais avoir écrit de sketch de ma vie. Je me suis demandé de quoi j’avais vraiment envie de parler", a-t-il expliqué, racontant avoir testé son nouveau répertoire dans de petites salles où personne ne l’attendait. "Je me suis retrouvé devant des gens qui disaient 'génial, il fait un spectacle dans ce bar' et d’autres qui disaient 'oh non, putain pas lui !' Ça m’a permis de créer un matériel qui puisse plaire au plus de gens possible." Et enfin faire taire les critiques ?